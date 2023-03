Un asteroide appena rilevato è passato dalla Terra più vicino della Luna

Intorno a noi nel sistema solare esterno ci sono moltissimi asteroidi e l'ESA, la NASA e altre agenzie spaziali di tutto il mondo studiano queste pietre cosmiche vicino casa nostra. Recentemente 2023 EY - scoperto proprio nel momento del passaggio - si è avvicinato a "soli" 240.000 km, poco meno di due terzi della distanza della Luna, da noi.

Nessuna paura: con un diametro di soli 16 metri, ha all'incirca le stesse dimensioni della meteora di Chelyabinsk che è esplosa sopra la Siberia nel 2013. Gli scienziati hanno visto la pietra in tempo reale giovedì scorso e hanno calcolato la sua traiettoria in un modo abbastanza preciso. La cosa particolarmente interessante è che questo asteroide è stato avvistato per la prima volta solo lunedì 13 marzo.

Per la prima volta, infatti, è stato scoperto proprio da un telescopio della Sutherland Observing Station in Sud Africa, ovvero uno dei quattro telescopi che compongono la rete ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), utilizzato dalle agenzie spaziali per fornire un sistema di allerta precoce per la rilevazioni di questi missili cosmici.

2023 EY è classificato come "Apollo NEO". L'acronimo NEO sta per "Near-Earth Objects", ovvero "Oggetto vicino la Terra", mentre il termine "Apollo" deriva da 1862 Apollo, un asteroide scoperto dall'astronomo tedesco Karl Reinmuth negli anni '30. Questo è il più grande gruppo di pietre cosmiche di cui siamo attualmente a conoscenza, con 17.540 unità, con orbite più grandi di quella della Terra attorno al Sole, ma con dei percorsi che incrociano quelli del nostro pianeta.

Secondo gli studi, 2.000 di loro sono indicati come "potenzialmente pericolosi" e proprio per questo vengono osservati in modo così scrupoloso.