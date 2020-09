Un asteroide è arrivato più vicino alla Terra dei satelliti geostazionari

All'interno del nostro Sistema Solare esistono tantissimi corpi celesti che orbitano continuamente intorno ai pianeti e, a volte, qualcuno si avvicina anche al nostro. Quelli che si trovano nei dintorni della Terra vengono chiamati "Asteroidi near-Earth" e gli esperti conoscono la maggior parte di essi, qualcuno però riesce sempre a sfuggire.

Un asteroide si è infatti avvicinato alla Terra giovedì 24 settembre, sfrecciando vicino al nostro pianeta più della nostra Luna. La pietra cosmica, chiamata 2020 SW è stata dichiarata "innocua" dal Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) presso il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena. Quanto è arrivato vicino? L'asteroide è arrivato a 27.000 chilometri di distanza dalla Terra.

Per capire meglio la distanza, vi basti sapere che il nostro satellite si trova a circa 30 Terre di distanza (384.000 km), mentre 2020 SW è passato a una distanza di circa 2.1 Terre. Tale traiettoria è inferiore perfino a quella dei satelliti geostazionari che orbitano a circa 36.000 chilometri sopra la superficie terrestre. 2020 SW, inoltre, aveva una dimensione stimata dai 5 ai 10 metri di diametro.

L'asteroide è stato scoperto solo la scorsa settimana, il 18 settembre, dal Mount Lemmon Survey in Arizona, e annunciato il giorno successivo dal Minor Planet Center, un gruppo finanziato dalla NASA che monitora pianeti minori, comete e satelliti naturali. Non vedremo per un po' la pietra cosmica, perché la sua prossima visita sarà il 3 giugno 2029, secondo quanto affermato dal Jet Propulsion Laboratory.