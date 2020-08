Questo asteroide si è avvicinato alla Terra più di tutti: scoperto solo sei ore dopo

Durante il corso della storia sono stati tantissimi gli asteroidi che hanno raggiunto la Terra, alcuni l'hanno soltanto sfiorata, altri hanno sterminato quasi totalmente la vita allora conosciuta, come per i dinosauri.

L'asteroide in questione, adesso rinominato come 2020 QG - mentre in origine il suo nome era ZTF0DxQ -, ha sfiorato la Terra nella calda domenica del 16 Agosto. In termini astronomici questo è un fenomeno singolare, in quanto è stato l'unico a passare a meno di 3.000 chilometri dal nostro pianeta, sorvolando sull'Oceano Pacifico. Dunque è proprio 2020 QG a guadagnarsi il titolo di sorvolo di un asteroide più vicino mai registrato.

Grande quanto una macchina e viaggiando ad una velocità di 45mila chilometri orari, l'asteroide è stato scoperto solo sei ore dopo dai funzionari dell'osservatorio Palomar. Curioso il fatto che questo sorvolo non fosse in alcun modo previsto, cogliendo di sorpresa parecchi studiosi impreparati e all'oscuro dell'avvenimento imminente.

L'osservatorio di Monte Palomar è tra i più importanti osservatori astronomici, situato ad un'altitudine di 1710 metri nella Conte di San Diego e ospita il celebre telescopio Hale, il quale offre ben 5 metri di apertura sul meraviglioso paesaggio astronomico. "L'asteroide è giunto dalla direzione del sole e noi non l'abbiamo visto arrivare." Conferma Paul Chodas, direttore della New Hearth Oject Studies della NASA.

Escludendo gli asteroidi - di cui esiste un giorno dedicato interamente a loro - che si sono effettivamente scontrati con la Terra, questa è in assoluto la roccia cosmica che più si è avvicinata al nostro bel pianeta. Abituati a questi eventi (non così rari) sono stati molti gli scienziati a chiedersi come sarebbe meglio comportarsi nel caso in cui un asteroide colpisca la Terra, ma per fortuna non è stato questo il caso. Per quanto ci riguarda, ci resta solo da sperare che questo sia l'unico esempio di un sorvolo così ravvicinato.