Questo asteroide potrebbe colpire la Terra nel 2046

Gli scienziati studiano continuamente i nostri dintorni spaziali per cercare di scoprire se qualche asteroide pericoloso possa rappresentare un pericolo per l'umanità. Recentemente hanno scoperto che il piccolo asteroide 2023 DW potrebbe schiantarsi sul nostro pianeta tra 23 anni... proprio il giorno di San Valentino.

Ok chiariamoci: la possibilità di una collisione è inferiore all'1 percento, ma le osservazioni in corso non sono riuscite a scendere a zero. La pietra cosmica è larga 50 metri e se dovesse colpirci l'impatto sarebbe simile a una bomba atomica, senza le radiazioni, ma è probabile che le agenzie spaziali riusciranno a deviarlo (nonostante in una simulazione non ci siano riusciti).

Una o due volte all'anno, 2023 DW attraversa la Terra e si avvicinerà ancora di più prossimo secolo. Con solo una manciata di osservazioni, inizialmente ci sono sempre ampi margini di errore e le possibilità che un oggetto colpisca la Terra sono considerate piccole. Osservazioni successive - localizzate e molto più precise - ci consentono poi di azzerare le possibilità.

Questa volta però non è successo. Attualmente il Center for Near Earth Object Studies della NASA valuta la possibilità di un impatto nel 2046 come 1 su 560, e ha lo 0,18% di possibilità. La probabilità che non colpisca la Terra è del 99,82%. Abbiamo sicuramente molto tempo e gli scienziati faranno di tutto per monitorare la pietra cosmica e trovare un modo per respingerla in caso di attacco.