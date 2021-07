Meteorite colpisce la Terra spaventando i presenti: l'incredibile video

Scene da film di fantascienza, ma invece è tutto vero. Un meteorite ha colpito la Terra. No, non siamo "impazziti": la notizia la sta facendo il giro delle principali testate di tutto il mondo e online stanno circolando dei video che hanno dell'incredibile.

In particolare, stando anche a quanto riportato dalla BBC, nonché come si può vedere nel video e nelle immagini condivise da astronewth su Twitter e in vari contributi pubblicati su YouTube, alle ore 01:00 italiane del 26 luglio 2021 un meteorite ha "illuminato" i cieli della Norvegia. I video mostrano dei "lampi improvvisi" nelle città, nonché una "scia luminosa" che si avvicina alla Terra.

Le autorità norvegesi affermano di aver ricevuto parecchie chiamate d'emergenza, ma per fortuna nessuno sembra essersi fatto nulla: solamente un "grande spavento". Pensate che, stando alle stime, il meteorite stava viaggiando a circa 16,3 km/s, motivo per cui è stato visto in buona parte della Scandinavia meridionale (stando alle segnalazioni).

L'astronomo norvegese Vegard Rekaa, contattato dalla BBC, ha confermato l'accaduto, affermando che un team di esperti è stato inviato a "esplorare" l'area dove sarebbe "finito" il meteorite. Sì, avete capito bene: stando alle prime ricostruzioni, parte di quest'ultimo avrebbe colpito la Terra. Più precisamente, sarebbe "caduto" in una zona relativamente vicina a Oslo (capitale della Norvegia).

La notizia è stata riportata anche da Messaggero e Corriere della Sera in Italia.