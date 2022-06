Asteroide grande come l'animale più grande del pianeta passerà oggi vicino la Terra

L'animale più grande del nostro pianeta è la balenottera azzurra, una creatura che può raggiungere l'incredibile grandezza di oltre 30 metri. Bene, immaginatevi se ci fosse una pietra cosmica diretta verso di noi - ma che fortunatamente non rappresenta nessun pericolo - più grande di questo mammifero marino. E succederà proprio oggi.

Un asteroide, infatti, chiamato 2021 GT2 si "avvicinerà" a circa 3,5 milioni di chilometri da noi, ovvero circa 10 volte la distanza media tra la Terra e la luna. La roccia è da 37 a 83 metri di larghezza e, nonostante la sua mole, non rappresenta assolutamente un pericolo per il nostro pianeta, sia per la grandezza che per la distanza da cui sta passando.

2021 GT2 è un asteroide di classe Aten, il che significa che orbita attorno al sole più da vicino della Terra e ogni il suo percorso orbitale incrocia spesso l'orbita terrestre. Dopo la giornata di oggi (6 giugno), il suo prossimo avvicinamento alla Terra avverrà il 26 gennaio 2034, quando l'asteroide passerà a 14,5 milioni di km dal nostro pianeta.

La NASA monitora decine di migliaia di questi oggetti, predicendo le traiettorie di ciascuno di questi a centinaia di anni nel futuro. Secondo gli esperti attualmente (per fortuna!) nessun oggetto rappresenta una minaccia per il nostro pianeta, anche se le agenzie spaziali di tutto il mondo stanno cercando di costruire dei sistemi difensivi, come ad esempio DART.