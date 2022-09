L'asteroide che ha creato il cratere Vredefort era più grande di quanto pensassimo

La più grande buca causata dall’impatto con un asteroide sul nostro pianeta ha un diametro di ben 300 chilometri, si trova in Sud America ed è notoriamente conosciuto con il nome di cratere Vredefort. Per determinare le fattezze del vandalico corpo celeste si è fatto spesso affidamento alle “cicatrici” che ha lasciato sulla Terra.

Tuttavia una nuova ricerca, basata su una simulazione accurata dell’impatto del pianetino con la nostra Gea, suggerisce che l’oggetto che ha creato la cavità era molto più grande di quanto si pensava. Le precedenti stime distinguevano all’asteroide un diametro di 15 chilometri, viaggiante ad una velocità di ben 15 chilometri al secondo. Il nuovo studio, invece, riconosce un’estensione di 20-25 chilometri e una rapidità di 15-20 chilometri al secondo.

“Capire la più grande struttura di impatto che abbiamo sulla Terra è fondamentale”, afferma l'astrofisica Natalie Allen, della Johns Hopkins University di Baltimora. “Avere accesso alle informazioni fornite da una struttura come il cratere Vredefort è una grande opportunità per testare il nostro modello e la comprensione delle prove geologiche in modo da poter capire meglio gli impatti sulla Terra e oltre”.

Per gli amanti dei numeri e dei tecnicismi statistici, gli studiosi hanno aumentato le stime circa le caratteristiche dell’asteroide avvalendosi del modello di simulazione Simplified Arbitrary Lagrangian Eulerian. Non si è potuto fare molto affidamento al prodotto di questo impatto, ovvero il cratere stesso, in quanto dopo due miliardi di anni il paesaggio non ha mantenuto la stessa integrità. Il luogo oggi è coperto da terreni agricoli ed è visibile solo la “cupola” centrale della cavità.

Tutto questo per dire che il suddetto asteroide è molto più grande di quello che ha causato il cratere Chicxulub (con diametro 180 chilometri), comunemente noto per essere il luogo d’impatto del corpo celeste che ha provocato l’estinzione dei dinosauri.

"A differenza dell'impatto di Chicxulub, l'impatto di Vredefort non ha lasciato tracce di estinzione di massa o incendi boschivi, dato che due miliardi di anni fa c'erano solo forme di vita unicellulari e non esisteva nessun albero", afferma lo scienziato planetario Miki Nakajima, dell'Università di Rochester.

Rimanendo in tema, vi diamo un buona notizia: nessun asteroide si schianterà sulla Terra nel 2023.

[Osservatorio della Terra della NASA/Lauren Dauphin/Università di Rochester/Julia Joshpe]