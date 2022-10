Un asteroide potrebbe distruggere interamente la Terra?

Sulla Terra si sono schiantati numerosi asteroidi nel corso della sua storia, come quello che fece estinguere i dinosauri (che non era nemmeno il più grande). Tuttavia, nonostante la vita dell'epoca non possa dire lo stesso, il nostro pianeta è rimasto e, pian piano, si è ripreso. Quindi la domanda è una: un asteroide potrebbe distruggere la Terra?

"Un oggetto più grande di Marte ha colpito la Terra all'inizio della sua storia e ha creato la luna, senza distruggere la Terra", ha dichiarato a LiveScience.com Brian Toon, professore di scienze atmosferiche e oceaniche all'Università del Colorado Boulder. Si sta parlando di Theia, l'ipotetico corpo celeste che dopo essersi schiantato con Gaia diede luce alla luna.

Marte misura circa 6.700 km di larghezza, più di 500 volte la larghezza dell'asteroide che distrusse i dinosauri, e lo scontro contro il nostro pianeta di un oggetto più grande non causò la sua distruzione. Tuttavia, se parliamo della vita, occorre fare un altro discorso ben più ridimensionato.

Un asteroide di "soli" 140 metri di diametro potrebbe spazzare via un'intera città e devastare il territorio circostante. Una pietra spaziale di 1 chilometro di diametro "probabilmente provocherebbe la fine della civiltà" secondo Gerrit L. Verschuur, astrofisico al Rhodes College di Memphis. Un impatto simile sarebbe la fine per tutta la vita vegetale esistente, e solo animali molto piccoli e terrestri avrebbero una possibilità di sopravvivenza.

Detto ciò, c'è una buona notizia: non c'è alcuna minaccia che un asteroide potenzialmente pericoloso raggiunga il nostro pianeta almeno per i prossimi 100 anni. E molto probabilmente per quella data avremo già delle importanti armi anti-asteroidi.