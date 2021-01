L'asteroide che dovrebbe colpire la Terra l'anno prossimo? Solo chiacchiere e nulla più

In questi giorni stanno circolando molteplici articoli su un asteroide che avrebbe diverse probabilità di colpire il nostro pianeta nel mese di maggio 2022. Una notizia del genere farebbe il giro del mondo in poche ore, e vi spieghiamo perché non v'è nulla da temere, se non l'ignoranza.

L'asteroide in questione è chiamato "2009JF1" e - come si evince dal nome - è stato catalogato già 12 anni fa come "Near Earth Object". Le varie agenzie spaziali mondiali come NASA, ESA, JAXA, CNSA tengono sempre sotto stretta sorveglianza gli oggetti che si avvicinano ad un certo tipo di orbita, ma non per questo c'è una reale possibilità che possano dimostrarsi pericolosi o catastrofici.

"Passerà vicino alla Terra" può significare tutto e niente, e occorre sempre andare a cercare dati e fonti inattaccabili prima di cadere in qualsiasi tipo di speculazione. "2009JF1" - come possiamo notare dalla "Risk List" ufficiale dell'ESA che potete consultare qui - ha un indice di probabilità di impatto di 1/3984 per maggio 2022. Tradotto in percentuale vuol dire che ha lo 0,026% di colpire il nostro pianeta, secondo le stime attuali.

Il grande caos che si è generato in queste ultime ore su tale asteroide è dovuto al fatto che ci sono stati alcuni errori di conversione sulle caratteristiche dell'oggetto, lasciando trapelare valore assolutamente non veritieri: all'inizio si era diffusa la notizia che 2009JF1 fosse grande circa 130 metri (che per un asteroide a rischio non zero sono tantissimi!), quando in realtà è grande appena 13 metri, e come potete vedere dall'asterisco posto nella Risk List ESA il suo valore potrebbe subire altre eventuali modifiche (venendo ridotto ancor di più).

Per fare un paragone considerate che la meteora che ha creato un gran trambusto lo scorso 2013 nei cieli russi di Čeljabinsk aveva un diametro iniziale di appena 15 metri, producendo un'esplosione di energia pari a circa 500 chilotoni. L'oggetto - ricorderete - è esploso in aria ad una quarantina di chilometri di quota per via del tremendo calore acquisito nell'ingresso atmosferico e alle eccessive forze d'attrito causate dall'alta velocità del proiettile cosmico. Un oggetto come la Meteora di Čeljabinsk ha creato molteplici danni solo a causa della prorompente onda d'urto che ha distrutto vetri ed edifici non rinforzati, non per la sua "pericolosità" intrinseca.

Come può dunque un oggetto più piccolo e per di più già così altamente monitorato essere considerato "un rischio per l'intero pianeta" tanto da "tenere svegli gli scienziati NASA"? Ovviamente sono solo alcuni dei titoloni e frasi sensazionalistiche che possiamo leggere in giro su testate nostrane e internazionali, ma la verità come potete vedere è ben diversa.

Per amor del vero però è giusto precisare che 2009JF1 è comunque un oggetto interessante, posto al quinto posto della classifica degli oggetti più pericolosi che gironzolano nello spazio sulle nostre teste. A maggio 2022 c'è dunque una possibilità di venir colpiti? Sì, ma è minore dell'1%, e qualora succedesse è altamente improbabile che possa portare a scenari alla "Deep Impact" (sempre sia lodata la nostra atmosfera che ci fa dormire sonni tranquilli). Va considerato inoltre che in media ogni cinque anni un asteroide di almeno 7-8 metri colpisce la Terra , e noi umani nemmeno ci facciamo caso.