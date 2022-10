L'asteroide che estinse i dinosauri generò un mega-terremoto che durò mesi

Sappiamo che l'asteroide che fece estinguere i dinosauri colpì la Terra con il peggiore angolo possibile e che generò perfino un mega-tsunami. Adesso, secondo un nuovo studio, la pietra spaziale generò anche dei mega-terremoti che durarono per diversi mesi: un impatto colossale che fece tremare il pianeta a lungo.

Le cicatrici dell'evento possono essere osservate lungo il Golfo del Messico, secondo una nuova ricerca presentata domenica (9 ottobre) al meeting annuale della Geological Society of America (GSA). Gli scienziati hanno infatti scoperto strati rocciosi in Colombia, Messico, Texas, Alabama e Mississippi che si sono deformati, incrinati a causa del terremoto e pieni di macerie lasciate da tsunami.

In questi strati è possibile osservare anche la presenza di polline, un segno di come la vegetazione si stesse già riprendendo almeno sei mesi dopo l'impatto. Tuttavia gli strati si deformarono anche mentre le piante stavano tornando alla ribalta, la prova che i terremoti innescati dall'impatto durarono svariati mesi.

Lo scontro con l'asteroide innescò dei terremoti di magnitudo superiore a 11; mentre il terremoto più potente mai registrato sulla Terra è stato di magnitudo 9,5 in Cile nel 1960. Nel nord-est del Messico, presso il fiume Brazos in Texas, e in diversi siti in Alabama e Mississippi, l'autore dello studio, Hermann Bermúdez, uno studente di dottorato in geologia presso la Montclair State University nel New Jersey guidato da geologi locali, ha studiato strati rocciosi risalenti al periodo dell'impatto.

Alcuni strati hanno mostrato segni di liquefazione, un fenomeno che si verifica nei sedimenti impregnati d'acqua durante i grandi terremoti, quando lo scuotimento fa perdere la forza del terreno e si comporta come un liquido. Le prove sull'isola di Gorgonilla hanno rivelato che il terremoto durò per molto tempo dopo l'impatto iniziale, e numerosi nuovi studi saranno condotti in futuro.