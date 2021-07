L'asteroide che estinse i dinosauri generò Tsunami devastanti: ecco quanto erano alti

L'estinzione dei dinosauri è uno degli eventi catastrofici più discussi in ambito scientifico: fin ad ora la teoria più accreditata è quella di un violento impatto tra la Terra e un asteroide. Nuovi studi hanno analizzato gli tsunami "fossilizzati" prodotti quell'impatto, portando alla luce interessanti dettagli.

Ad oggi è riconosciuta come l'estinzione di massa più drammatica mai avvenuta nella storia del nostro pianeta, provocata circa 66 milioni di anni fa da un asteroide di notevoli dimensioni. Si calcola che oltre il 75% delle specie viventi dell'epoca fu spazzato via (non nell'immediato, ma tenendo conto anche degli effetti collaterali provocati in un secondo momento).

Negli ultimi anni, gli scienziati hanno scoperto molte più tracce di questo impatto catastrofico, fornendoci dettagli sempre maggiori delle sue conseguenze estreme: secondo gli studi un intera tempesta di polvere avvolse l'intero globo, e si generarono violentissimi incendi fino a 1.550 km di distanza dal luogo dell'imbatto.

Un nuovo studio si è focalizzato sui "fossili" delle onde anomale provocate dall'asteroide: grazie a sofisticati sistemi radar di imaging, è stato possibile per i ricercatori setacciare i fondali e il terreno circostante al cratere di impatto (che oggi porta il nome di "Chicxulub"), potendo osservare il suolo fino a 1500 metri di profondità. Questo studio ha permesso di scoprire i cosiddetti "megaripples", delle increspature nel terreno provocate dagli Tsunami generatisi dopo l'impatto catastrofico.

Unendo i dati con le varie ricerche del passato è stato confermato che l'onda provocata dall'asteroide ha raggiunto la sconvolgente altezza di 1.5 km, distruggendo tutto per migliaia di chilometri. Le altre onde susseguitesi alla principale, sebbene più piccole, hanno raggiunto picchi di 600 metri, impedendo all'oceano di ritirarsi per moltissimo tempo.

Secondo la ricerca pubblicata su Earth & Planetary Science Letters, il terremoto generato dall'impatto è stato di almeno 11 gradi sulla Scala Richter, permettendo alle onde sismiche di completare un intero giro della Terra (come se il terremoto si fosse sentito con diversa intensità in tutto il pianeta).