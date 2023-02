Un asteroide, con fattezze mai viste prima, sta sfrecciando oltre la Terra

La NASA ha tenuto sotto controllo un asteroide la cui forma non è stata mai osservata in altri campioni, prima d’ora. L’asteroide 2011 AG5, all’inizio di quest’anno, era distante “solamente” 1,7 milioni di chilometri dal nostro pianeta ed era ritenuto, un tempo, un potenziale pericolo per la Terra.

Ciò che sorprende di questo asteroide è la forma: insolitamente oblungo, condivide le stesse proporzioni approssimative dell’Empire State Building, cioè circa 488 metri di lunghezza e circa 152 metri di larghezza. “Dei 1.040 oggetti vicini alla Terra osservati dal radar planetario fino ad oggi, questo è uno dei più lunghi che abbiamo visto”, ha dichiarato colui che ha guidato le osservazioni, Lance Benner, uno scienziato del Jet Propulsion Lab della NASA.

Come si può intendere dal soprannome dell’asteroide, esso è stato scoperto oltre un decennio fa, ma solo all’inizio dell’anno siamo riusciti a dare un’occhiata più da vicino alla sua forma e alla sua orbita.

Usando l’antenna parabolica Goldstone Solar System Radar, presso la Deep Space Network in California, gli astronomi sono riusciti anche ad analizzare una rotazione attorno al proprio asse; tuttavia, questa sembrerebbe essere molto lenta, in quanto compie un giro completo ogni nove ore circa. Ovviamente, anche in virtù di un possibile impatto del corpo meteorico, gli studiosi hanno calcolato anche il tempo che impiega 2011 AG5 per completare un’orbita completa, cioè 621 giorni.

[NASA]