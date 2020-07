Asteroide tra i più grandi di sempre si avvicina alla Terra, nessuno lo sapeva

A volte lo Spazio può creare degli eventi particolarmente intriganti. Ci riferiamo all'asteroide gigante passato recentemente tra Terra e Luna, che ci fa comprendere quanto in realtà gli esseri umani siano minuscoli rispetto all'Universo. Infatti, nessuno aveva notato lo strabiliante evento.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Business Insider e India, generalmente sappiamo quando un asteroide "passa" vicino al nostro Pianeta. Questa volta, però, il corpo celeste chiamato 2020 LD, che ha un diametro tra gli 89 e i 200 metri (per noi umani è gigantesco, parliamo di dimensioni superiori al Taj Mahal) è passato inosservato.

Il 5 giugno 2020 l'asteroide si trovava più vicino alla Terra di quanto non lo fosse la Luna (secondo i calcoli dell'Agenzia spaziale europea, si parla di una valore pari a circa 0,8 moltiplicato per la distanza tra il nostro Pianeta e la Luna, quindi, se quest'ultima si trova a 384.317 km, l'asteroide era a 307.454 km). Pensate che si tratta del più grande asteroide ad arrivare così vicino al nostro Pianeta dal 2011, nonché del nono più grande della storia.

Secondo gli esperti, se 2020 LD impattasse sulla Terra, potrebbe distruggere una zona grande quanto una città. Giusto per farvi un esempio concreto, l'evento conosciuto come "meteora di Čeljabinsk", avvenuto il 15 febbraio 2013 in Russia, vedeva coinvolto un meteoroide dal diametro di "appena" 15 metri. Insomma, capite bene che qui stiamo parlando di tutt'altre dimensioni.

Si tratta, dunque, di un evento che in genere dovrebbe attirare sin da subito le attenzioni di scienziati e astronomi. Tuttavia, questa volta gli addetti ai lavori sono riusciti a rilevare 2020 LD solamente due giorni dopo, ovvero il 7 giugno 2020, quando degli astronomi provenienti dalle Hawaii sono riusciti a comprendere l'accaduto. Il motivo di questo ritardo? Il Sole aveva "nascosto" l'arrivo dell'asteroide a partire dal mese di novembre 2019.

Per approfondire tutti i passaggi dell'asteroide 2020 LD "vicino" alla Terra e agli altri Pianeti dal 1950 a quelli previsti fino al 2100, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell'ESA (in cui si legge che l'asteroide era più o meno a 0,0020512 unità astronomiche, quindi il succitato dato torna).