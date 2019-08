Un asteroide grande quanto un grattacielo passerà a 7 milioni di chilometri dalla Terra

Il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, a far compagnia alle "stelle cadenti" ci sarà anche un asteroide più grande dell'Empire State Building. Non preoccupatevi però, la pietra spaziale non è una minaccia per il nostro pianeta.

Chiamato 2006 QQ23, volerà entro 0.049 unità astronomiche (circa 7 milioni di chilometri) dalla Terra, ad una velocità di 16.740 chilometri all'ora. Nonostante non ci sia alcun rischio, la NASA considera la pietra spaziale un near-Earth object (rientrano in questa categoria tutti gli asteroidi con una distanza inferiore a 1.3 unità astronomiche).

La roccia spaziale ha un diametro di circa 550 metri. L'oggetto è "più o meno benigno", hanno detto a CNN Lindley Johnson e Kelly Fast, che si occupano di tracciare i near-Earth objects dall'Ufficio di Coordinamento della Difesa Planetaria della NASA.

L'agenzia spaziale americana traccia continuamente le comete e gli asteroidi che si avvicinano alla Terra. Ogni anno, circa sei oggetti spaziali delle dimensioni di 2006 QQ23 orbitano vicino alla Terra, un evento del genere non è nuovo quindi.

Attualmente ci sono circa 900 near-Earth objects, alcuni grandi anche 1.000 metri, nel sistema solare. A difenderci da queste "possibili minacce" troviamo la NASA, l'ESA e altre agenzie spaziali che, oltre a monitorare continuamente il movimento di queste pietre spaziali, stanno sviluppando tecnologie per deviare gli asteroidi che potrebbero minacciare la Terra in futuro.