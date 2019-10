Un asteroide si 'infiltra' all'interno della Nebulosa del Granchio in una foto di Hubble

Gli asteroidi si trovano un po' da tutte le parti nell'Universo. Nebulose incluse. Proprio recentemente infatti, è stata trovata un'immagine "rovinata" della Nebulosa del Granchio a causa del passaggio di un asteroide.

Queste pietre spaziali non sono proprio oggetti rari, e gli scatti del leggendario telescopio Hubble potrebbero nasconderne a centinaia. Così, un team di astronomi e ingegneri dell'ESA ha avviato un progetto chiamato Hubble Asteroid Hunter, con lo scopo di arruolare volontari disposti a cercare le tracce degli asteroidi nelle immagini di Hubble.

Oltre 1900 volontari hanno identificato più di 300.000 tracce di asteroidi in quasi 11.000 immagini, completando - in solo 1.5 mesi - il progetto. A trovare la traccia nell'immagine di oggi è stata Melina Thévenot, che ha deciso di elaborare la raffigurazione per evidenziare al meglio la scia dell'asteroide.

Quella rappresentata è la Nebulosa del Granchio, uno degli oggetti più famosi del cielo notturno (osservata da Hubble in quasi 300 occasioni). Nota anche come Messier 1 o M1, fu il primo oggetto registrato dall'astronomo francese Charles Messier nel suo famoso catalogo.

Adesso tocca agli astronomi continuare il lavoro dei volontari, utilizzando le tracce contrassegnate nelle immagini per stabilire le posizioni e le velocità degli asteroidi. Una conoscenza che potrà certamente tornarci molto utile in futuro.