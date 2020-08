No, un asteroide non ci colpirà il giorno prima delle elezioni presidenziali

Potreste aver sentito, con toni preoccupati, di un asteroide che dovrebbe passare molto vicino alla Terra il 2 Novembre, il giorno prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La NASA ci tiene a precisare che la cosa migliore è stare tranquilli e rilassarsi, non ci sarà nessun impatto con il nostro pianeta.

Ogni volta che un asteroide passa vicino alla Terra, spesso è vicino solo su scale astronomiche, la stampa tende a essere un po' allarmista e a invocare subito una potenziale fine del mondo. In questo caso le cose non sono andate diversamente e l'impatto dell'asteroide, 2018 VP1, è diventato simbolo di sciagura, complice la sua vicinanza alle elezioni presidenziali.

Secondo la NASA e i suoi sistemi di monitoraggio, questa gigantesca roccia non è una minaccia per l'umanità.

"2018 VP1 è molto piccolo, circa 2 metri, e non rappresenta una minaccia per la Terra!" scrive su Twitter il dipartimento per la difesa planetaria della NASA. "Attualmente ha lo 0.41% di possibilità di entrare nella nostra atmosfera, ma se lo facesse verrebbe disintegrato a causa delle sue piccole dimensioni."

Questo sarà il primo passaggio ravvicinato dell'asteroide da quando è stato scoperto dal Zwicky Transient Facility, presso il Palomar Observatory di San Diego, nel 2018. Anche se gli scienziati lo chiamano "passaggio ravvicinato", rimarrà piuttosto lontano e la sua distanza sarà superiore ai 420.000 km; sarà più distante della Luna.

Casualmente un altro asteroide passerà il 3 Novembre, proprio il giorno delle elezioni, e sarà più grande (18 metri) ma anche molto più distante, circa 16 volte la distanza Terra-Luna. Per fare un confronto, Zwicky Transient Facility ha trovato l'asteroide con il passaggio più vicino alla Terra, circa 2.059 km sopra le nostre teste. Anche quest'oggetto è andato tranquillo per la sua strada, in ogni caso sarebbe stato distrutto dalla nostra atmosfera.