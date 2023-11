Il primo asteroide osservato dalla sonda Lucy non era solo

Spesso si pensa che gli asteroidi siano oggetti solitari che vagano per lo spazio, in attesa di precipitare sul primo pianeta che incontrano e magari sterminarne gli abitanti. Tuttavia, spesso queste rocce erranti non sono poi così sole, come dimostra una nuova scoperta della sonda spaziale Lucy.

Mentre volava vicino all’asteroide Dinkinesh, Lucy ha osservato che intorno alla roccia spaziale ne orbitava un’altra. Si tratta di una piccola luna asteroidale dall'orbita molto stretta, troppo vicina per essere individuata da una grande distanza.

Gli scienziati della NASA avevano già intuito l’esistenza di questo mini-satellite qualche settimana fa. Nelle settimane in cui Lucy si è avvicinata all'asteroide, infatti, la luminosità dell'oggetto continuava a cambiare. Questo è un segno quasi incontrovertibile che c'è un secondo oggetto che entra ed esce dalla visuale della sonda.

Quando finalmente Lucy si è avvicinata abbastanza per scattare foto dettagliate, i sospetti sono stati confermati. Mentre Lucy volava a 16.100 chilometri all'ora, ha osservato chiaramente due oggetti impegnati in una stretta danza orbitale.

Secondo le misurazioni preliminari, la roccia più grande misura circa 790 metri nel suo punto più largo, mentre la più piccola misura poco più di 220 metri.

Dinkinesh era soltanto il primo obbiettivo di Lucy, che ora si sta dirigendo verso un altro oggetto della Fascia Principale, la cintura di spazio ricca di asteroidi che separa Marte e Giove. Il fatto che la sonda abbia subito scoperto un asteroide binario suggerisce che questi oggetti potrebbero essere molto più comuni di quanto si pensa.

Le prossime osservazioni di Lucy potrebbero quindi aiutarci a capire come interagiscono le rocce del Sistema Solare e come da queste possano nascere interi pianeti.