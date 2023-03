Un grande asteroide sta per passare tra la Terra e la Luna

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA), questo sabato (25 marzo) un grande asteroide passerà a gran velocità, e fortunatamente in totale sicurezza, tra la Terra e la Luna. Un evento estremamente affascinante, che capita ogni 10 anni, e che verrà utilizzato per migliorare gli sforzi di difesa planetaria.

L'asteroide, chiamato 2023 DZ2, si calcola che abbia una dimensione tra i 40 ed i 70 metri, all'incirca come il Colosseo di Roma, abbastanza grande quindi da riuscire a spazzare via una grande città qualora fosse in rotta di collisione con il nostro pianeta.

Il capo dell'ufficio di difesa planetaria dell'ESA, il dott. Richard Moissl, ha affermato che il corpo celeste transiterà ad un terzo della distanza tra la Terra e la Luna, il punto a noi più vicino, intorno alle 20:49 italiane di sabato. Ed anche se tecnicamente potrebbe sembrare un passaggio "ravvicinato", non vi sarà nulla di cui preoccuparsi.

D'altronde, la Luna è a circa 385.000 chilometri di distanza da noi, e l'asteroide passerà a 175.000 chilometri dalla Terra, ad una velocità di 28.000 chilometri all'ora. Un evento abbastanza raro considerando le dimensioni, poiché accade solo una volta ogni 10 anni.

L'International Asteroid Warning Network, approvato dalle Nazioni Unite, ha inoltre deciso di approfittare del passaggio ravvicinato di 2023 DZ2, effettuando una "rapida caratterizzazione" dell'asteroide, che permetterà agli astronomi di tutto il mondo di analizzare il corpo celeste con una gamma di strumenti scientifici di tutto rispetto, come spettrometri e radar.

"L'obiettivo sarà scoprire, in una sola settimana, quanto possiamo imparare su un tale asteroide. Così da valutare anche come la rete reagirebbe nel caso di una minaccia che potrebbe dirigersi verso di noi in futuro", ha affermato il dott. Moissl.

Dopo questo "passaggio ravvicinato", l'asteroide attraverserà di nuovo lo sguardo della Terra nel 2026, ma non rappresenterà alcuna minaccia di impatto per almeno i prossimi 100 anni. E, tutto sommato, anche se un tale asteroide fosse determinato a dirigersi verso di noi, la Terra non sarebbe più indifesa.

Come non ricordare infatti la navicella spaziale DART della NASA che si è schiantata deliberatamente contro l'asteroide Dimorphos, facendolo deviare di traiettoria in modo significativo, e segnando di fatto il primo successo di un test di difesa planetaria.