Un asteroide è passato in tutta sicurezza 'accanto' alla Terra

Nella giornata di ieri un asteroide delle dimensioni di una casa è passato accanto (astronomicamente parlando) il nostro pianeta. La pietra cosmica, chiamata 2020 GH2, ha attraversato la Terra a una distanza di circa 359.000 chilometri. Per fare un confronto, la distanza media della Luna è di circa 385.000 chilometri.

Secondo i dati del Center for Near Earth Object Studies presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, l'asteroide ha una larghezza di circa 13-70 metri ed è stato scoperto per la prima volta sabato 11 aprile. La pietra cosmica - ovviamente - non ha rappresentato alcun pericolo fin da subito per il nostro pianeta.

In un video del 31 marzo condiviso su Twitter dall'account Asteroid Watch della NASA, Kelly Fast dell'ufficio di coordinamento della difesa planetaria dell'agenzia ha dimostrato quanto spazio ci sia: ha utilizzato una palla da tennis (il nostro satellite) e un pallone da basket (la Terra), posizionandoli a 7 metri di distanza in un corridoio, la distanza in scala tra i due oggetti celesti.

"Lo spazio è piuttosto grande", afferma Fast nel video. "Un asteroide sta davvero iniziando ad avvicinarsi, forse, quando arriva alla distanza dei satelliti meteorologici." Per essere chiari, i satelliti meteorologici geostazionari orbitano attorno alla Terra a una distanza di circa 35.000 km. Questo non vuol dire che gli asteroidi vicini alla Terra non rappresentino una potenziale minaccia per il nostro pianeta e, anzi, anche con l'attuale pandemia i telescopi continuano a scrutare il cosmo.

Qualsiasi asteroide più grande di 140 metri o con un'orbita che lo posizione entro 7.5 milioni di km dalla Terra è classificato come un asteroide potenzialmente pericoloso, secondo la NASA. A partire dal 2019, gli scienziati hanno scoperto circa 19.000 asteroidi vicini alla Terra, e circa 30 nuovi asteroidi vengono aggiunti ogni settimana.