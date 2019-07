Un asteroide è passato stanotte tra la Terra e la Luna

Tra la Terra e la Luna ci sono 384.400 chilometri di distanza, uno spazio in cui durante l'apogeo (ovvero quando il satellite si trova nel punto più distante del nostro pianeta), possono entrare tutti i pianeti del sistema solare, Plutone incluso.

Nonostante ciò, fa sempre un certo effetto sentire che un asteroide è passato tra la Terra e la Luna. La pietra cosmica in questione si chiama 2019 OK, che con un velocità di 88.500 chilometri all'ora è passata a 72.500 chilometri lontana dal nostro pianeta (una distanza abbastanza sicura) alle 3:22 della notte (ora italiana).

Gli astronomi dell'Osservatorio SONEAR in Brasile hanno notato l'asteroide solo negli ultimi giorni. Poiché è un nuovo arrivato, molti scienziati non sono sicuri della sua orbita e delle sue dimensioni, che vanno dai 57 a 130 metri di diametro.

Non è la prima volta che un asteroide passa più vicino della Luna quest'anno, ma 2019 OK è il più grande. L'agenzia spaziale americana è stata incaricata dal Congresso di trovare almeno il 90% dei NEO (Near-Earth Objects) di 140 metri e oltre. Gli asteroidi più piccoli di quelle taglia non causerebbero una catastrofe su scala planetaria, ma potrebbero essere abbastanza dannosi in base al punto d'impatto.

In un impatto con la Terra, 2019 OK rilascerebbe 30 volte la potenza della bomba atomica che ha distrutto Hiroshima. Solitamente gli osservatori alla ricerca dei NEO riescono a trovare questi oggetti spaziali diversi giorni prima. In questo caso però, l'asteroide si è avvicinato non dall'oscurità dello spazio profondo, ma dal Sole, l'oggetto è stato quindi nascosto, anche per via delle sue dimensioni ridotte, dalla luce della nostra stella.