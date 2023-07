Un asteroide è passato vicinissimo alla Terra, ma l'abbiamo scoperto solo due giorni dopo

Un asteroide grande quanto un palazzo da 20 piani è recentemente volato pericolosamente vicino alla Terra - a circa un quarto della distanza tra qui e la Luna. Gli astronomi hanno notato l'oggetto solo due giorni dopo l'avvicinamento, e questo potrebbe essere un problema.

Tenere traccia della moltitudine di rocce spaziali nel nostro Sistema Solare non è certo un compito facile, ma se vogliamo farci trovare preparati ad un potenziale impatto, è necessario incrementare le nostre capacità.

Secondo la NASA, l'asteroide che ha sfiorato la Terra il 13 Luglio misurava circa 60 metri in larghezza e viaggiava ad una velocità di 86.000 km all'ora. Tuttavia, poiché la roccia stava volando verso di noi dalla direzione del Sole, il bagliore non ha permesso la sua immediata individuazione. Gli astronomi sono riusciti a scovarlo il 15 Luglio, grazie ad un telescopio in Sud Africa, mentre si allontanava dai nostri lidi.

Le dimensioni dell'asteroide - ora denominato 2023 NT1 - seppur significative, non sono abbastanza per considerarlo un "oggetto potenzialmente pericoloso"; inoltre, dopo aver calcolato la sua traiettoria, gli astronomi hanno confermato che non c'è nessun rischio di impatto per almeno i prossimi dieci anni.

Ciononostante, riuscire a prevedere l'entrata nell'atmosfera di oggetti di questo tipo è senz'altro di vitale importanza. Ricordiamo ad esempio la meteora Chelyabinsk, che esplose nel cielo della Russia nel 2013; anche solo con i suoi 18 metri di grandezza, l'onda d'urto causo dei notevoli danni, frantumando le finestre e ferendo più di 1000 persone.

Al momento gli scienziati monitorano più di 31.000 asteroidi vicini alla Terra, ma il punto cieco causato dal Sole rappresenta un vero problema. Per risolverlo, l'ESA è al lavoro sul suo programma NEOMIR. Il satellite verrà lanciato entro il 2030 e si posizionerà tra la Terra e il Sole, così da identificare meglio i corpi rocciosi nascosti dalla nostra stella e, forse, preparaci a deviare un grande asteroide.