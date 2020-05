Un altro asteroide è recentemente passato 'vicino' alla Terra in tutta sicurezza

Un asteroide delle dimensioni di un autobus è recentemente passato (il 3 maggio) a una distanza di poco superiore alla metà della Luna. La pietra cosmica, chiamata 2020 JA, è arrivata a una distanza di circa 238.000 chilometri nel suo passaggio. Mentre la distanza tra la Terra e la Luna è di circa 385.000 chilometri, in media.

2020 JA ha una larghezza compresa da 9.6 a 22 metri, secondo il Center for Near Earth Object Studies della NASA. Il NASA's Asteroid Watch ha paragonato le sue dimensioni a quelle di un autobus urbano, stimando il diametro dell'asteroide a circa 12 metri. L'astrofisico Gianluca Masi del Virtual Telescope Project ha anche catturato un'immagine di JA 2020 con un telescopio (osservabile in calce alla notizia).

Questi vengono considerati "piccoli asteroidi" per gli esperti, si spostano vicino alla Terra più volte al mese e in genere non rappresentano alcun rischio per il nostro pianeta, secondo quanto dichiarato dai funzionari della NASA. Ad esempio, un piccolo asteroide chiamato 2020 HS7 ha attraversato la Terra a una distanza di 36.400 chilometri il 28 aprile (e un altro il 29 aprile), ma non ha comportato alcun rischio di impatto.

La divisione NASA's Planetary Defense Coordination Office traccia regolarmente oggetti vicini alla Terra come comete e asteroidi per cercare potenziali minacce di impatto. Ad oggi, gli astronomi hanno trovato 22.776 oggetti vicini, oltre il 95% di loro scoperti attraverso sondaggi finanziati dall'agenzia spaziale americana, secondo quanto dichiarato.