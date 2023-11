Un asteroide passerà tra noi e la stella Betelgeuse, ecco perché è importante

Un interessante evento astronomico avrà luogo tra un mese, quando l'asteroide 319 Leona passerà di fronte a Betelgeuse, oscurandone la luce. Sarà un momento unico per lo studio scientifico di questa stella così affascinante, e forse sarà possibile assistervi anche senza telescopio.

Conosciamo bene la supergigante rossa Betelgeuse, la stella prevista ad esplodere in tempi relativamente brevi. Potrebbe essere la nostra sola occasione per vedere una supernova dalla Terra, ma non sappiamo se accadrà oggi o tra 100.000 anni.

E proprio per questo motivo, qualunque nuova informazione che impariamo è preziosissima. Per gli astronomi si tratta inoltre di un ottimo tempismo; questo perché durante il passaggio (noto come occultazione) gli osservatori che si trovano nel posto giusto noteranno il 94% di luminosità in meno proveniente dalla stella, rendendola più simile agli astri ordinari.

Betelgeuse infatti possiede tipicamente un bagliore variabile, ma in tempi recenti era diventata la stella più luminosa nella costellazione di Orione, un evento mai osservato prima.

L'occultazione sarà visibile su una stretta ma lunga area, attraverso l'Oceano Atlantico e il Mediterraneo; se siamo fortunati e sappiamo dove guardare, con una semplice fotocamera digitale sarà possibile osservarlo anche dall'Italia. Secondo gli astronomi, la partecipazione di osservatori comuni potrebbe essere fondamentale per approfondire le ricerche e forse capire meglio i processi che portano Betelgeuse ad avere una luminosità variabile.

Tuttavia i preparativi sono difficoltosi, poiché paradossalmente non abbiamo un'idea precisa della posizione di Betelgeuse nel cielo - soprattutto a causa del bagliore emesso dalle stelle circostanti. Gli astronomi dovranno quindi continuare a lavorare per fare una stima accurata e sapere con esattezza da dove sarà possibile assistere all'evento.