Questo grande asteroide passerà vicino alla Terra tra qualche giorno

No, questo non è l'inizio di Don't Look Up non preoccupatevi. Semplicemente, martedì 22 febbraio l'asteroide (455176) 1999 VF22 si avvicinerà alla Terra intorno alle ore 9:00. Non ci sarà alcun rischio di collisione, poiché la sua traiettoria - nonostante sia classificato come "potenzialmente pericoloso" - non lo farà scontrare con il pianeta.

La roccia spaziale non si avvicinerà di più di 5.366.000 chilometri, quasi 14 volte la distanza tra la Terra e la Luna. La grandezza dell'asteroide è di circa 190 e 430 metri. Questo è il passaggio più vicino che questo corpo celeste avrà con il nostro pianeta per oltre un secolo; il prossimo sarà il 23 febbraio del 2150.

L'incontro precedente con la Terra è stato nel 1999, per l'esattezza il 31 ottobre. Se avete intenzione di osservare l'oggetto cosmico in avvicinamento dovrete munirvi di un telescopio abbastanza potente o, in caso contrario, collegarvi alla live streaming del Virtual Telescope Project a partire dalle del 21 febbraio (che troverete cliccando qui).

Ci sono tantissimi asteroidi vicino al nostro pianeta e per adesso nessuno di questi rappresenta un problema per noi. Certo, attualmente le agenzie spaziale di tutto il mondo stanno cercando un modo per proteggerci da un possibile impatto futuro... e la soluzione migliore trovata attualmente sembra essere quella di bombardare un asteroide, sperando che non finisca davvero come Don't Look Up.