Un asteroide ha una piccola possibilità di colpire la Terra quest'anno

Un asteroide con una larghezza doppia di quello esploso nei cieli della Russia nel 2013 potrebbe colpire la Terra già quest'anno. Il corpo celeste infatti dovrebbe avvicinarsi alla Terra nel mese di Settembre, e c'è una piccolissima possibilità che la raggiunga.

Secondo alcuni studi effettuati dall'Agenzia Spaziale Europea, Asteroid 2006 QV89, questo il nome del corpo, ha una possibilità su 7.000 di colpire il nostro pianeta la mattina del 9 Settembre. L'ESA comunque etichetta l'asteroide come il quarto oggetto più interessante nella top 10 degli oggetti cosmici con possibilità superiore allo zero di centrare la Terra.

I calcoli sono stati effettuati tenendo conto dell'orbita dell'asteroide, che mostra che è più probabile che l'asteroide passi sulla Terra ad una distanza di 6,8 milioni di chilometri, ma l'ESA comunque tiene aperta una percentuale dell'1% per un possibile impatto.

Il diametro del corpo è di circa 50 metri, ed un eventuale impatto potrebbe essere simile a quello di un meteorite.

L'amministratore delegato della NASA, Jim Brindenstine, di recente ha parlato degli asteroidi ed ha affermato che rappresentano una seria minaccia per la Terra, che ha bisogno di una protezione dalle possibili collisioni. L'Agenzia Spaziale Americana a tal proposito sta testando un sistema in collaborazione con SpaceX per deviare e modificare le orbite degli asteroidi.