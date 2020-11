Un asteroide potrebbe schiantarsi sulla Terra nel 2068

Gli esperti stanno attentamente osservando l'asteroide Apophis (nome ufficiale 99942 Apophis), poiché durante un suo passaggio ravvicinato nel 2068 potrebbe rappresentare un pericolo per il nostro bel pianeta. Le probabilità di uno scontro, tuttavia, sono molto basse.

Il Sole può riscaldare un asteroide in modo non uniforme. Ciò causa una conseguenza: una piccola spinta in una certa direzione, un meccanismo chiamato effetto Yarkovsky, che può cambiare il percorso di un asteroide nello spazio. Un nuovo studio mostra che l'asteroide si sta allontanando dalla sua orbita - precedentemente prevista di circa 170 metri all'anno - proprio a causa di questo effetto.

Gli astronomi, infatti, pensavano di aver ottenuto abbastanza osservazioni dell'asteroide - raccolte negli anni dopo la sua scoperta nel 2004 - per escludere più o meno un impatto nel 2068. Tuttavia, in poche parole, gli scienziati non avevano fatto i conti con l'effetto Yarkovsky. Ciò significa che non possiamo ancora escludere che Apophis diventi una minaccia nel 2068.

L'asteroide effettuerà un avvicinamento sicuro alla Terra nel 2029, consentendo ai telescopi terrestri di studiarlo al meglio. Il giorno del passaggio sicuro sul nostro pianeta è venerdì 13 aprile 2029, quando sarà così vicino da essere visibile ad occhio nudo. Niente paura: tra 48 anni dovremmo avere numerose "armi anti-asteroide" da utilizzare.

Oggi, infatti, abbiamo in programma diverse missioni per difenderci da queste pericolose pietre cosmiche.