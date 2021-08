Questo asteroide potrebbe schiantarsi sulla Terra: ora sappiamo meglio quando

L'asteroide Bennu è uno dei più studiati, conosciuti e pericolosi all'interno del nostro Sistema Solare. La missione OSIRIS-REx ha trascorso due anni ad osservare la pietra cosmica, raccogliendo perfino dei campioni dalla sua superfice. Ovviamente, queste osservazioni non hanno fatto altro che aumentare la nostra conoscenza dell'asteroide.

In futuro, esattamente nel 2135, c'è una piccolissima (davvero minima) possibilità che l'asteroide colpisca il nostro pianeta. Le osservazioni ci hanno dato maggiori informazioni sull'orbita futura dell'asteroide, che a sua volta ha ridotto l'incertezza sulla possibilità di una collisione nei prossimi secoli, secondo quanto ha rivelato la NASA in uno studio pubblicato sulla rivista Icarus.

La possibilità di un impatto di Bennu tra il 2175 e il 2199 era all'incirca 1 su 2.700. Grazie ai nuovi dati, la probabilità di un impatto da qui al 2300 è stata ridotta di circa 1 su 1.750. La data più probabile per lo scontro è il 24 settembre 2182 (e c'è 1 possibilità su 2.700). Nonostante ci siano più probabilità di una collisione, il rischio in sé è comunque basso.

"Non abbiamo mai modellato la traiettoria di un asteroide con questa precisione prima d'ora", ha dichiarato l'autore principale dello studio Davide Farnocchia, del Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), che è gestito dal Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Per essere chiari, durante il passaggio ravvicinato di Bennu sulla Terra nel settembre 2135 l'asteroide non rappresenterà un pericolo, ma passerà attraverso alcuni "buchi gravitazionali", ovvero aree nello spazio che altereranno la sua traiettoria verso la Terra se dovesse attraversarli in determinati momenti.

"La missione OSIRIS-REx ha fornito una straordinaria opportunità per perfezionare e testare questi modelli, aiutandoci a prevedere meglio dove sarà Bennu quando si avvicinerà alla Terra tra più di un secolo", ha affermato infine Kelly Fast, responsabile del programma per il Near-Earth Object Observations Program della NASA.