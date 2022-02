Questo è il primo asteroide mai scoperto ad avere tre lune

Esistono sicuramente tanti asteroidi nel nostro sistema solare, alcuni noti e altri ancora in attesa di essere rilevati. Uno scoperto nel 19esimo secolo, chiamato 130 Elektra, ha una peculiarità davvero unica che lo ha messo al centro del mirino in un nuovo studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters.

Questo infatti è il primo asteroide ad avere tre lune mai identificato. "Elektra è il primo sistema quadruplo mai rilevato", scrive nel loro articolo un team di astronomi guidato da Anthony Berdeu del National Astronomical Research Institute of Thailand. "Questo nuovo rilevamento mostra che la riduzione dei dati e gli algoritmi di elaborazione dedicati che modellano la fisica degli strumenti possono spingere ulteriormente i loro limiti di contrasto". Sapete che un veicolo della NASA sta per schiantarsi contro un asteroide?

Non è raro che le pietre cosmiche abbiano "compagni" più piccoli, e di 1.100.000 asteroidi che abbiamo scoperto, oltre 150 sono noti per avere almeno una luna. Elektra misura circa 260 chilometri di diametro e fu scoperto per la prima volta nella fascia di asteroidi tra Marte e Giove nel 1873. La prima luna, chiamata S/2003 (130) 1 fu scoperta sono nel 2003, 130 anni dopo. Il secondo satellite, S/2014 (130) 1, è stato scoperto nel 2014. La luna appena trovata si chiama invece S/2014 (130) 2.

Non abbiamo notato questi satelliti semplicemente perché S/2003 (130) 1 ha un diametro di appena 6 chilometri e orbita attorno a Elektra a una distanza media di circa 1.300 chilometri; S/2014 (130) 1 è largo solo 2 chilometri e ha una distanza orbitale media di 500 chilometri; mentre l'ultima scoperta orbita ad appena 1,6 chilometri di diametro e ha una distanza orbitale media di 340 chilometri.

"La scoperta del primo sistema di asteroidi quadrupli apre leggermente la strada alla comprensione dei meccanismi di formazione di questi satelliti", scrivono i ricercatori nel loro articolo. A proposito di queste pietre spaziali, potrebbe mai verificarsi uno scenario come quello di Don't Look Up?