Un asteroide 'sfiorerà' così tanto la Terra che potrà essere osservato con i telescopi

Molti di voi avranno sicuramente l'ultimo film Netflix "Don't Look Up" e fortunatamente questa non è una notizia catastrofica. Tuttavia, secondo quanto riporta la stampa, un asteroide lungo un chilometro passerà così tanto "vicino" alla Terra che potrà essere osservato con un semplice telescopio.

Niente paura: la pietra cosmica passerà a una distanza di 5 volte quella che vige tra la Terra e la Luna. La NASA ha classificato l'asteroide come "potenzialmente pericoloso", a causa delle sue dimensioni e della traiettoria; l'agenzia spaziale americana definisce "potenzialmente pericoloso" qualsiasi asteroide grande "più di 140 metri e che si avvicina a 7,5 milioni di chilometri dall'orbita terrestre attorno al Sole".

L'oggetto celeste - chiamato ufficialmente (7482) 1994 PC1 - raggiungerà la sua minima distanza il 18 Gennaio alle 22:51 (ora italiana). Questa non è la "prima visita" dell'asteroide, poiché nel 1933 la stessa pietra cosmica è arrivata a circa 1 milione di chilometri dalla Terra, mentre ritornerà intorno al nostro pianeta anche nel 2105.

Ritornando a quello visto sul film Don't Look Up... niente paura! Secondo la NASA, infatti, non ci dovrebbe essere alcun pericolo di schianto di asteroidi sulla Terra per più di 100 anni. Nonostante ci siano circa 28.000 "oggetti vicino alla Terra", con 3.000 nuovi avvistamenti effettuati ogni anno, la NASA monitora attentamente e ogni secondo questi oggetti celesti.

In futuro, inoltre, potremmo anche avere delle armi contro queste rocce spaziali, così come ci dimostrerà la missione DART della NASA.