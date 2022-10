Questo asteroide è molto strano: girà sempre più veloce e non sappiamo il perché

Ci sono tanti asteroidi vicino al nostro pianeta, ma uno dei più strani è 3200 Phaethon, una pietra spaziale che sta ruotando sempre più velocemente sul proprio asse, riducendosi di circa 4 millisecondi all'anno. Potrebbe non sembrare molto, ma la rotazione degli asteroidi solitamente non cambia affatto. Quindi questo comportamento è insolito.

Fortunatamente la roccia cosmica non rappresenta un pericolo per la Terra, ma con i suoi 5,8 chilometri di diametro è abbastanza grande da causare dei danni colossali in caso di schianto (anche se grazie a DART adesso abbiamo una chance per deflettere gli asteroidi).

Phaethon ha molte stranezze: l'orbita si avvicina al Sole come quella di una cometa, ha perfino una coda polverosa, è di colore blu e sembra essere uno dei due soli asteroidi che produce sciami di meteoriti. A differenza di una cometa, però, sembra non avere ghiaccio e per questo motivo gli scienziati l'hanno rinominata "cometa rocciosa".

Le caratteristiche insolite dell'oggetto ne hanno fatto l'obiettivo di una futura missione chiamata DESTINY+ (Demonstration and Experiment of Space Technology for INterplanetary voYage with Phaethon fLyby and dust Science), guidata dall'Agenzia spaziale giapponese JAXA. Fino ad allora, quindi, gli scienziati studieranno il corpo celeste giorno dopo giorno.

Phaethon è uno dei soli 11 asteroidi con rotazioni in accelerazione e per questo motivo è diventato uno dei bersagli più interessanti nel cielo. Ne sapremo sicuramente di più in futuro, grazie ai numerosi studi scientifici in arrivo.