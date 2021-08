Gli asteroidi contengono oro e platino: potremmo catturarne uno ed estrarli?

Gli asteroidi che si trovano nel nostro Sistema Solare rappresentano sicuramente un pericolo, almeno nel lungo periodo, per il nostro pianeta. Tuttavia possono anche essere utili come fonte di "ricchezza" grazie ai materiali che possiamo trovare al loro interno; gli asteroidi, infatti, possono contenere oro, zinco, platino e altri metalli preziosi.

Sì, state pensando a quello che stanno pensando tutti: perché, allora, non estrarre queste risorse da queste rocce cosmiche? É quello che molte compagnie private vorrebbero fare. L'asteroide 16 Psyche, ad esempio, contiene circa 10 miliardi di miliardi di chilogrammi di nichel e ferro (sì, avete letto bene). Lo stesso asteroide, secondo una stima, varrebbe 700 quintilioni di dollari.

Il problema principale per raggiungere queste pietre cosmica è la loro distanza. Cosa conviene fare? Andare lì e creare un sistema di estrazione direttamente in loco, o raccogliere i materiali grezzi e portarli sulla Terra per poi raffinarli? Ci potrebbe essere un'altra soluzione: catturare l'asteroide e portarlo vicino il nostro pianeta (ovviamente non per forza 16 Psyche, visto che ha circa 250 km di diametro).

La NASA aveva intenzione di provarci con la missione Asteroid Redirect Mission (ARM). L'obiettivo era catturare un asteroide di 4 metri e riportarlo nello spazio cislunare (ovvero situato tra le orbite della Terra e della luna), dove sarebbe stato studiato liberamente. Purtroppo, però, la missione venne cancellata nel 2017.

Se riconsiderata, in futuro, una missione simile potrebbe iniziare ad intercettare questi piccoli asteroidi - che hanno una grandezza da 2 a 20 metri - e portarli vicini alla Terra. Una volta qui, si potrebbero iniziare le prime operazioni di estrazione. Ci sono molte sfide logistiche per mettere in atto un'operazione simile, ma la fatica sarebbe sicuramente ricompensata.