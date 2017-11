Asteroidi fanno Photobombing nelle foto di galassie distanti

Un semplice foto di una galassia lontana può sembrare un lavoro da poco ma c'è bisogno di una certa esposizione per poterne catturare tutti i dettagli possibili. Nel caso del telescopio spaziale Hubble a volte può capitare che neldi qualche galassia distante degli asteroidi nella Via Lattea possano passare davanti alla foto.

Nelle due foto che trovate in fondo alla news potete notare delle evidenti strisce luminose che rappresentano la traiettoria degli asteroidi a circa 160 milioni di anni luce di distanza dalla terra (che a livello astronomico sono considerati nelle vicinanze).

Nella prima immagine potete vedere una certa varietà di galassie, da quelle ovali di colore giallo/arancione ad altre bluastre a spirale. I puntini più piccoli sono le galassie più lontane, tra le quali quelle rosse sono tendenzialmente le più distanti, visto che a causa dell'espansione dello spazio la luce ha variato la sua frequenza spostandosi su una tonalità più rossastra.

In questo scatto gli asteroidi hanno effettuato un percorso che consiste in una semplice curva o un più curve in diverse direzioni. Ci sono 20 asteroidi contabili, ma in realtà solo 7 di questi sono oggetti unici: alcune strisce sono palesemente traslate, perché l'esposizione di Hubble è avvenuta in periodi differenti. Tutte le esposizioni del telescopio spaziale sono poi state ricombinate nello scatto che vedete.

Le curvature compiute dagli asteroidi sono il risultato dell'errore di parallasse causato dal movimento di Hubble attorno alla terra rispetto a questi oggetti. Per capire l'effetto potete guardare un oggetto lontano in modo fisso e mettere un dito davanti ai vostri occhi. In seguito spostate la vostra testa di lato sempre guardando il punto lontano: noterete che il vostro dito avrà compiuto un movimento che deriva dal vostro spostamento con la testa mentre il vostro sguardo è puntato sull'oggetto lontano.

Ogni 10 o 20 ore di esposizione gli astronomi riesco a trovare un asteroide nuovo in media. La seconda foto è stata scattata in prossimità dell'eclittica, il piano dove risiede l'orbita di tutti i pianeti del sistema solare.

Se siete appassionati di astronomia o semplicemente apprezzate le foto che ritraggono gli oggetti nello spazio, vi rimandiamo ad altre news riguardanti le foto di Hubble del catalogo Messier: M1, M2, M4.