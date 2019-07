Asteroidi che trasportano la vita: nuovi studi suggeriscono che è un fenomeno molto comune

La panspermia è un'ipotesi che suggerisce che le forme di vita più semplici potrebbero diffondersi in tutto l'Universo, trasportate dagli asteroidi e da altri corpi celesti.

Nonostante possa sembrare fantascienza, questo fenomeno potrebbe essere molto comune all'interno dell'Universo, suggerisce un nuovo studio condotto da Idan Ginsburg, Manasvi Lingam e Abraham "Avi" Loeb.

I calcoli hanno infatti dimostrato che ci possono essere fino a 10 trilioni di oggetti dalle dimensioni degli asteroidi che trasportano la vita. Come se non bastasse, ben 100 milioni di oggetti delle dimensioni di Encelado (la luna di Saturno), con un diametro di circa 500 chilometri, e 1.000 oggetti di dimensioni terrestri potrebbero trasportare la vita o materiale prebiotico.

Molti scienziati credono che i batteri non possano sopravvivere alle estreme condizioni dello spazio. Tuttavia, Ginsburg ha affermato che i loro studi hanno ripetutamente dimostrato il contrario. "Anche solo di pochi centimetri di roccia o ghiaccio sono una protezione sufficiente. Ci sono forme di vita ancora più complesse, come i tardigradi, che possono sopravvivere nello spazio andando semplicemente in letargo."

Il centro della nostra galassia, un luogo molto più movimentato rispetto al nostro sistema solare, potrebbe fungere da "dente di leone", seminando la vita in tutta la galassia. Un effetto amplificato dall'effetto di fionda gravitazionale (quell'effetto che, in parole povere, cambia direzione e velocità di un oggetto) del buco nero supermassiccio Sagittarius A*.

Gli scienziati dietro lo studio sperano di osservare il fenomeno in azione un giorno. "Sarà difficile, ma solo pochi decenni fa gli scienziati pensavano che sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, trovare pianeti extrasolari o onde gravitazionali" ha dichiarato infine Ginsburg.