Un'astrobiologa contro Elon Musk: andare su Marte è una 'catastrofe morale'

Raggiungere Marte ha diverse complicazioni ma, se riusciremo, dobbiamo tenere conto anche di tutte le implicazioni sia positive che negative. Tra quelle potenzialmente negative c'è sicuramente il problema della contaminazione. E, mentre SpaceX lavora per raggiungere e stabilirsi sul pianeta, alcuni astrobiologi lanciano l'allarme.

Per quale motivo? La distruzione (o grave alterazione) di un possibile ecosistema presente sul pianeta rosso; per lo meno, senza un'adeguata politica di protezione del pianeta. Senza questa sarebbe impossibile determinare, a posteriori, quali microrganismi fossero già presenti sulla superficie e quali invece siano stati trasportati dalla navicella con cui la compagnia, posseduta dal celebre Elon Musk, intende portare l'uomo su Marte. Senza contare appunto che i microrganismi provenienti dalla terra potrebbero distruggere e soppiantare gli eventuali microrganismi presenti. Sulla Terra esistono infatti batteri in grado di resistere a condizioni simili a quelle di Marte.



Il tutto è riportato in un saggio dell'astrobiologa Samantha Rolfe, dell'Università dell'Hertfordshire, che, provocatoriamente, ha definito la navicella una "catastrofe morale". Rolfe sottolinea poi le contraddizioni nella visione dell'astrobiologia di Musk, secondo cui portare l'umanità su Marte non danneggerebbe nessun ipotetico organismo presente perché probabilmente questi si nasconderebbero sotto la superficie, ma contemporaneamente afferma che anche gli esseri umani potrebbero aver bisogno di vivere sottoterra per evitare le radiazioni cosmiche non filtrate efficientemente dall'atmosfera di Marte (come invece avviene sulla Terra).



"Indipendentemente dal brivido e dai sentimenti di speranza che questo tipo di avventura possa portare, solo perché possiamo fare qualcosa, non significa che dobbiamo farla necessariamente, ora o in futuro." ha scritto la Rolfe nel saggio. Il gioco vale la candela? Probabilmente si, ma le misure per cercare di impattare il meno possibile (idealmente 0) vanno certamente valutate e adottate. D'altronde rischiamo di compromettere dati importantissimi per il futuro dell'astrobiologia.