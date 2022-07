Gli astrofisici pensano di aver trovato l'origine dei neutrini ad alta energia: ecco dove

Sapete cosa sono i neutrini? Sono particelle subatomiche elementari chiamate così per le infime dimensioni e per la carica nulla. Una nuova ricerca ha finalmente associato queste cariche a delle specifiche fonti di energia note come blazar, sparsi per le varie galassie del cosmo.

Più nello specifico, i neutrini sarebbero il sottocampione dei blazar PeVatron. Cosa significa tutto ciò? Per l’astrofisica Sara Buson, dell’Università Julius Maximilian di Würzburg in Germania, la “catena di montaggio” rappresenterebbe un complesso di acceleratori di raggi cosmici.

La massa dei neutrini è molto vicina allo zero e, anche a causa della carica neutra, interagiscono pochissimo con qualsiasi altro elemento nell’Universo. Sono prodotti dal decadimento radioattivo, infatti la maggior parte dei neutrini che rileviamo sulla Terra sono sottoprodotti di reazioni nucleari nel Sole, ma possono anche essere il prodotto di reazioni nucleari artificiali o dall'interazione tra raggi cosmici e atomi, per esempio.

Quando interagiscono con le molecole dell'acqua, quando capita, possono produrre un piccolissimo lampo di luce. L'Osservatorio Neutrino IceCube ha installato dei rilevatori nel ghiaccio antartico al polo sud in grado di rilevare questi lampi. Questi dati possono far luce sull'energia del neutrino.

Nel 2012, IceCube (non il rapper) ha rilevato due neutrini mai analizzati prima. Le loro energie venivano misurate su scale petaelettronvolt (PeV), 100 milioni di volte più energetiche dei neutrini di supernova. E questi neutrini ad alta energia provenivano dallo spazio intergalattico, da una fonte tutt’ora sconosciuta.

Facendo un ragionamento logico: i neutrini interagiscono molto difficilmente con tutto ciò che compone lo spazio. Ciò si può anche tradurre come “è difficile che la sua rotta sia ostacolata da altri elementi galattici”. Un’equipe internazionale di studiosi è giunta alla conclusione che il neutrino si muove quasi sempre in linea retta attraverso lo spazio. Seguendo quella scia si è giunti alla possibile origine: un blazar.

I blazar sono sorgenti energetiche estremamente potenti, tali da essere associate ai buchi neri supermassicci che occupano il centro di una specifica galassia. Tuttavia, non si può ancor dire con certezza che i neutrini ad alta energia siano frutto di questa fonte.