Un gruppo di astrofisici ha pesato un cluster di galassie

I cluster di galassie sono gli oggetti più grandi dell’universo, ognuno composto da circa mille galassie contenenti enormi quantità di materia oscura, gas caldo e materia ordinaria (come stelle e gas più freddi).

In un nuovo studio, guidato da alcuni astrofisici dell’università di Birmingham, usando dati tratti dal Local Cluster Substructure Survey (LoCuSS) è stato misurato il rapporto tra le masse dei tre principali oggetti che compongono i cluster (appunto materia oscura, gas caldo e stelle). Quello che hanno trovato, oltre ad essere il primo studio che usa dati sperimentali per effettuare questo bilancio, è supportato da quello che era già stato teorizzato 20 anni fa: un equilibrio tra i tre componenti.

I membri del team di ricerca hanno trascorso 12 anni raccogliendo dati, che coprono un fattore di 10 milioni di lunghezze d’onda, utilizzando i satelliti Chandra e XMM-Newton, lo studio ROSAT All-sky, il telescopio Subaru, l’Infrared Telescope (UKIRT), Il telescopio Mayall e il satellite Planck (per nominarne alcuni). Utilizzando sofisticati modelli statistici e algoritmi costruiti dal Dr. Arya Farahi durante i suoi studi di dottorato presso l’Università del Michigan, il team è stato in grado di concludere che la somma di gas e stelle attraverso i cluster studiati è una frazione quasi fissa della massa di materia oscura. Ciò significa che quando le stelle si formano, la quantità di gas caldo disponibile diminuirà proporzionalmente. Questo, ovviamente, posto che la materia oscura esista realmente.

Il dottor Graham Smith, della scuola di fisica e astronomia all’università di Birmingham, nonchè principale investigatore del LoCuSS, afferma ”un certo ammontare di materiale all’interno dell’universo collassa per formare cluster di galassie, ma una volta che sono formate, questi cluster sono come scatole chiuse. Il gas caldo ha formato delle stelle oppure è rimasto immutato ma la quantità totale rimane costante.”

Questa conferma è importante perchè, in primo luogo, ci suggerisce che la nostra attuale comprensione dell’universo è sufficientemente corretta, dati rassicuranti che sostengono l’attuale teoria della materia oscura fredda (fa sempre piacere aver ragione); in secondo luogo, sono risultati fondamentali per gli astrofisici che si cimenteranno nello studio dell’universo nel suo insieme. Avendo compreso meglio come si comportano fisicamente i cluster di galassie, saranno in grado studiare il comportamento della materia oscura (possibilmente, osservandola direttamente in primo luogo) e dei processi che determinano l’espansione dell’universo.