Astrofisico afferma di aver trovato un modo per costruire una macchina del tempo.. teorica

"Grande Giove!", esclameranno i fan dei film fantascientifici alla visione di questa notizia riportata dalla CNN. L'astrofisico Ron Mallett, infatti, crede di aver trovato un modo per viaggiare indietro nel tempo.. almeno teoricamente.

Il professore di fisica dell'Università del Connecticut ha recentemente dichiarato alla CNN di aver scritto un'equazione scientifica che potrebbe servire da base per una vera e propria macchina del tempo. Tuttavia, i colleghi dell'uomo sembrano essere abbastanza scettici. Per comprendere l'idea di Mallett, "basta" conoscere le basi della teoria della relatività speciale di Albert Einstein, secondo cui il tempo accelera o decelera a seconda della velocità con cui si muove un oggetto.

In base a questa teoria, se una persona si trovasse su un'astronave in viaggio vicino alla velocità della luce, il tempo passerebbe più lentamente per coloro che stanno sull'astronave, in confronto alle persone rimaste sulla Terra. Questo, in sostanza, è uno dei modi per viaggiare nel futuro. Nonostante il viaggio nel futuro sia "possibile" (almeno teoricamente), il viaggio nel passato, secondo i fisici, non ha modo di esistere. Mallett, però, pensa di poterlo fare utilizzando i laser.

La sua idea per una macchina del tempo dipende da un'altra teoria di Einstein: la teoria della relatività generale. Secondo tale teoria, le grandi masse (come le stelle o i buchi neri) piegano lo spazio-tempo; un effetto che percepiamo come gravità. Più forte è la gravità, più il tempo passa lentamente. "Nella teoria di Einstein, ciò che chiamiamo spazio coinvolge anche il tempo - ecco perché si chiama spazio-tempo, qualunque cosa tu faccia allo spazio succede anche al tempo", afferma Mallett alla CNN.

L'uomo crede che sia teoricamente possibile trasformare il tempo in un ciclo che consenta di viaggiare nel passato. "Studiando il tipo di campo gravitazionale prodotto da un laser ad anello", dice Mallett alla CNN, "questo potrebbe portare a un nuovo modo di vedere la possibilità di una macchina del tempo basata su un raggio di luce circolante".

Lo scetticismo dei colleghi, ovviamente, è palese: "Non credo che [il suo lavoro] sarà necessariamente fruttuoso", afferma l'astrofisico Paul Sutter alla CNN, "perché penso che ci siano profondi difetti nella sua matematica e nella sua teoria, e quindi un dispositivo pratico sembra irraggiungibile". Perfino Mallet ammette che la sua idea è del tutto teorica. Secondo l'uomo, infatti, ci sono delle grandi limitazioni: "È possibile inviare informazioni. Ma è possibile inviarle solo al punto in cui si accende la macchina."