Astrofisico scopre nuovi sistemi a più stelle con numerosi esopianeti orbitanti

Esistono numerosissimi stelle e pianeti nel cosmo. Per questo motivo interi gruppi di astrofisici stanno cercando di osservarne i più possibili nel tentativo di rispondere ad alcune domande fondamentali. Come per esempio: c'è altra vita nell'Universo?

Ad oggi sono noti oltre 4.000 esopianeti, la maggior parte dei quali orbitano attorno a singole stelle come il nostro Sole. Tuttavia, l'astrofisico Markus Mugrauer dell'Università di Jena ha scoperto e caratterizzato nuovi sistemi a più stelle che contengono esopianeti.

"I sistemi a più stelle sono molto comuni nella nostra Via Lattea", spiega Mugrauer. "Se tali sistemi includono pianeti, diventano di particolare interesse per l'astrofisica, perché quest'ultimi possono differire da quelli del nostro sistema solare in modi fondamentali". L'astrofisico ha osservato oltre 1.300 stelle per cercare quelle desiderate.

I risultati sono stati fruttuosi: l'uomo è riuscito a dimostrare l'esistenza di circa 200 sistemi stellari multipli che distano fino a 1.600 anni luce dal Sole. Tutto questo è stato possibile utilizzando i dati del telescopio spaziale Gaia.

Le stelle dei sistemi variavano di moltissimo, sia per distanza che per dimensioni. Alcune erano vicine "solo" 20 unità astronomiche (AU) - la distanza tra il Sole e Urano - altre si trovano ad oltre 9.000 AU l'una dall'altra. La più massiccia trovata era 1.4 volte la nostra stella, mentre la più piccola aveva l'8% della massa del Sole.

La maggior parte dei sistemi stellari con esopianeti identificati nello studio aveva due stelle. Ma sono stati identificati sistemi a tripla stella e, addirittura, un sistema quadruplo di stelle. Mugrauer, in futuro, continuerà sicuramente le osservazioni, esplorando ulteriormente il cosmo.