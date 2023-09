Questo astronauta ha appena fatto un nuovo record di permanenza nello spazio

Avete mai sognato di volare alto nel cielo, magari fino a raggiungere le stelle? Frank Rubio, un astronauta della NASA e veterano dell'esercito statunitense, ha trasformato questo sogno in una realtà straordinaria, stabilendo un nuovo record per il tempo più lungo trascorso in orbita terrestre da un astronauta della NASA.

Con 355 giorni e oltre trascorsi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, Rubio ha superato il precedente record americano stabilito da Mark Vande. Ma non è tutto rose e fiori; lo starman ha descritto l'esperienza come una sfida psicologica, sottolineando come la vita in uno spazio così ristretto possa mettere a dura prova la resistenza mentale.

Tuttavia, ha anche parlato della bellezza straordinaria che si può apprezzare da quella prospettiva unica, un panorama che molti di noi possono solo immaginare. La sua missione è stata prolungata a causa di un imprevisto: una perdita nel modulo di attracco della capsula Soyuz russa, che lo ha portato nello spazio insieme a due altri cosmonauti.

Questo incidente ha costretto il trio a rimanere in orbita più a lungo del previsto, dando a Rubio l'opportunità di scrivere una nuova pagina nella storia della NASA. Sebbene il record mondiale di 437 giorni in orbita detenuto dal cosmonauta russo Valeri Polyakov rimanga imbattuto, Rubio è destinato a lasciare un segno indelebile nel campo dell'astronautica. La sua partenza è prevista per il 27 settembre, portando il suo totale a 371 giorni nello spazio.