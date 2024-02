Questo astronauta ha appena settato un nuovo record nello spazio, ecco quale

Oleg Kononenko, ha tracciato una nuova rotta nelle annali dell'esplorazione spaziale, stabilendo un record straordinario per il maggior tempo trascorso nello spazio. Al 4 febbraio 2024, Kononenko ha superato il precedente primato, accumulando oltre 878 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Questo traguardo ha eclissato il record detenuto da Gennady Padalka, che aveva trascorso 878 giorni, 11 ore, 29 minuti e 48 secondi nello spazio tra il 1998 e il 2015 (Kononenko ha iniziato nel 2008 e ha continuato attraverso molteplici missioni).

Attualmente impegnato nella sua quinta missione, Kononenko rimarrà in orbita fino a settembre 2024, raggiungendo un totale di 1,110 giorni, oltre tre anni lontano dalla Terra, diventando il primo essere umano a superare i mille giorni nello spazio.

Questo viaggio, però, non è solo una questione di numeri o di record. Kononenko stesso ha espresso un profondo senso di dedizione per la sua professione, sottolineando che il suo obiettivo non è quello di stabilire primati, ma di perseguire la sua passione. La Russia mantiene così il primato per la durata totale del tempo trascorso dall'uomo nello spazio. Tuttavia, dietro questi successi si nascondono sfide immense.

La permanenza prolungata sull'ISS esercita un pesante tributo fisico sugli astronauti, dalla perdita di densità ossea all'atrofia muscolare, senza contare i rischi legati all'esposizione alle radiazioni e le difficoltà emotive dovute all'isolamento e alla lontananza dai propri cari. Kononenko ha affrontato queste prove con resilienza, pur consapevole dei sacrifici personali, come il tempo perso con i suoi figli.

La Stazione Spaziale Internazionale, un colosso orbitale frutto della collaborazione internazionale, si avvicina al termine della sua missione, con la NASA che prevede di iniziare la sua dismissione nel 2030. Nel frattempo, la Russia ha annunciato piani per ritirarsi dalla stazione entro il 2024 e costruire una propria stazione spaziale, segnando un nuovo capitolo nell'esplorazione spaziale.