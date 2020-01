L'astronauta Christina Koch celebra il suo 300° giorno nello spazio

L'astronauta della NASA Christina Koch ha recentemente superato il suo 300° giorno consecutivo nello spazio, il periodo più lungo di sempre di una donna. Questo traguardo rappresenta solo alcune delle notevoli imprese dell'astronauta, come la passeggiata tutta al femminile di qualche mese fa.

Ad ottobre, infatti, Koch e Jessica Meir hanno completato la prima passeggiata spaziale condotta da sole donne. Inoltre, il duo ha completato una seconda passeggiata spaziale il 15 gennaio e ne hanno una in programma oggi (20 gennaio). Christina Koch, arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale il 14 marzo 2019, dovrebbe trascorrere un totale di 328 giorni nello spazio prima di tornare sulla Terra il 6 febbraio.

"Per 300 giorni, ho avuto la fortuna di far parte di qualcosa che si sforza di rappresentare e beneficiare tutta l'umanità", ha scritto Koch su Twitter il 9 gennaio, quando ha superato i 300 giorni di permanenza. "Mentre guardo e rifletto sul nostro mondo condiviso", aggiunge, "è stato il più grande onore". La maggior parte delle missioni nella Stazione Spaziale durano cinque o sei mesi, ma in futuro saranno ancora più lunghe. L'agenzia spaziale americana prevede di tornare sulla Luna nel 2024 in preparazione per un viaggio su Marte a metà degli anni del 2030. Dal momento che per arrivare sul Pianeta Rosso ci vogliono circa nove mesi, la NASA vuole studiare come cambia il corpo umano in condizioni di microgravità.

"Le missioni estese come quella di Christina aiuteranno gli scienziati a raccogliere dati sugli effetti del volo spaziale umano di lunga durata", afferma l'amministratore della NASA Jim Bridenstine in un tweet del 9 gennaio. I medici sono interessati a questioni come la massa ossea, la forza muscolare e la pressione oculare, caratteristiche che peggiorano nelle persone che trascorrono molto tempo nello spazio. Un numero maggiore di soggetti umani nello spazio consentirebbe ai medici di provare potenzialmente nuove contromisure per arrestare o rallentare la progressione di questi problemi e agevolare i nostri futuri viaggi nel cosmo.