L'astronauta LEGO si è perso nell'illusione ottica, riesci a trovarlo? Hai 5 secondi

"Abbiamo perso un piccolo astronauta nell'immagine, riesci a trovarlo?": questa la richiesta effettuata da LEGO sui suoi canali social. A sorpresa, dunque, il mondo delle illusioni ottiche, che trova su queste pagine degli abili risolutori, incontra quello dei mattoncini colorati, per una sfida da affrontare in famiglia.

La pagina Facebook ufficiale di LEGOItalia pullula già, come ben potete immaginare, di persone a cui potrebbe essere dato il titolo di "abili risolutori di illusioni ottiche" (o quantomeno, di rompicapi ed enigmi, che dir si voglia), ma potrebbe risultare ancora più divertente fissare un tempo. Ad esempio, provando a trovare il soggetto in 5 secondi.

La sfida non è semplice, vero? Si tratta di iniziative potenzialmente molto divertenti, che possono soprattutto dare luogo a momenti spensierati e in grado di generare un mai scontato sorriso. Abbiamo dunque pensato, visto che su queste pagine diamo spesso spazio ad attività rilassanti di questo tipo, come potete vedere nella pagina dedicata a rompicapi ed enigmi, di integrare in calce il post ufficiale di LEGO, così che possiate dare un'occhiata al tutto ed eventualmente unirvi anche ai già molti commenti lasciati dagli utenti sulla pagina Facebook del popolare brand.

Per il resto, se avete trovato il simpatico astronauta (con un po' di attenzione non è poi così difficile scovarlo, soprattutto se non vi ponete limiti in termini di tempo: d'altronde, in questi casi basta giocare di fantasia, proprio come coi LEGO), potreste essere alla ricerca di altre sfide interessanti che possano mettere altrettanto alla prova le vostre abilità. A tal proposito, che ne dite di trovare l'orso tra le renne? Potrebbe non risultare esattamente semplice riuscirci.