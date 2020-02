Diventa anche tu un astronauta della NASA e cammina sulla Luna

La NASA è alla ricerca della nuova generazione di astronauti, i probabili fortunati che cammineranno su Marte. Recentemente, l'agenzia spaziale statunitense ha espresso la volontà di ampliare il suo equipaggio di astronauti (attualmente sono "solo" 48) in vista delle missioni spaziali programmate nei prossimi anni.

"Stiamo celebrando il nostro ventesimo anno di presenza sulla Stazione Spaziale Internazionale, e siamo in procinto di inviare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna entro il 2024," racconta Jim Bridestine, amministratore delegato della NASA. "Per la manciata di donne e uomini altamente specializzati, che assumeremo per unirsi al nostro corpo di astronauti, è un momento straordinario per essere un astronauta. Stiamo chiedendo a tutti gli Americani, con i giusti requisiti, di candidarsi a partire dal 2 Marzo."

La NASA ha intenzione di tornare presto sulla Luna, grazie al programma Artemis, e per questo motivo ha deciso di ampliare il personale a disposizione.

Quali sono i requisiti necessari per la candidatura?

Bisogna possedere una laurea magistrale in facoltà scientifiche, ingegneria, matematica e medicina; è accettato anche un STEM PhD di due anni; o in alternativa essere un pilota collaudatore.

I candidati devono possedere almeno due anni di esperienza professionale o, nel caso di piloti, almeno 1,000 ore di volo. Per la prima volta sarà necessario compilare un test online della durata di due ore.

Il processo di selezione è estremamente competitivo: la classe precedente, composta da 11 astronauti, è stata scelta a partire da circa 18.000 candidati.

Il loro curriculum era straordinario: uno di loro, Jonny Kim, è un medico di pronto soccorsi e un veterano di oltre 100 missione con i Navy SEALs. Possiede anche una laurea in matematica e un dottorato in medicina ad Harvard.

La NASA prevede di concludere le selezioni per la metà del 2021, e i selezionati saranno coinvolti in un programma di addestramento di due anni, presso il Johnson Space Center a Houston, Texas.

Tradizionalmente, circa metà dei reclutati provengono dagli ambienti militari, in particolare i piloti collaudatori che hanno effettuato i test su veicoli particolarmente pericolosi. Anche il primo americano nello spazio, Alan Shepard, e il primo uomo sulla Luna, Neil Armstrong, facevano parte di questa categoria.

Le candidature apriranno il 2 Marzo, siete pronti ad andare sulla Luna?