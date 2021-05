Astronauta parla degli UFO: 'se pensi che siano alieni, sei un deficiente'

L'astronauta canadese in pensione Chris Hadfield ha recentemente condiviso il suo punto di vista sugli UFO, gli oggetti volanti non identificati, che ultimamente hanno acquisito nuova popolarità grazie alle dichiarazioni del Pentagono. L'ex cosmonauta non la tira per le lunghe e afferma che: "se pensi che siano alieni, sei un deficiente".

"Ovviamente, ho visto innumerevoli cose nel cielo che non capisco", ha poi continuato Hadfield nella sua intervista alla CBC, emittente canadese. L'astronauta in pensione era anche un pilota della Royal Canadian Airforce e della US Navy. "Ma vedere qualcosa nel cielo che non capisci e poi concludere immediatamente che si tratta di vita intelligente da un altro sistema solare è il massimo della follia e della mancanza di logica".

Ovviamente, così come affermano anche gli esperti, dietro a questi avvistamenti potrebbero esserci anche gli altri paesi (come Russia o Cina), che invadono lo spazio aereo degli Stati Uniti utilizzando tecnologie altamente avanzate. Arrivare subito alla conclusione che si tratti di extraterrestre, infatti, potrebbe essere controproducente. Come tutto, in questo caso servono delle prove più solide.

L'astronauta non crede che siamo le uniche forme di vita nell'Universo, "ma definitivamente fino a questo punto, non abbiamo trovato prove di vita da nessuna parte tranne la Terra, e stiamo cercando", continua Hadfield. Non dovremmo aspettare molto per avere nuove informazioni sugli UFO. L'anno scorso, il Congresso ha istituito una "Task Force sui fenomeni aerei non identificati" per indagare su questi rapporti ed è pronto a rilasciare un rapporto il mese prossimo.