L'astronauta Peggy Whitson torna nello spazio a 62 anni: comanderà una missione privata

Non si è mai troppo vecchi per tornare a comandare qualche missione spaziale, e ce lo dimostra apertamente l'astronauta Peggy Whitson, che di recente è stata scelta come comandante di una delle prime missioni spaziali totalmente private. I suoi 62 anni non saranno affatto un problema.

La cosa più incredibile che questa storia ci insegna è che le donne possono essere protagoniste di traguardi memorabili. Peggy Whitson è già nota agli appassionati per essere l'astronauta dei record spaziali: è stata la prima donna a comandare la Stazione Spaziale Internazionale (correva l'anno 2007), nonché quella più anziana a volare nello spazio per conto della NASA (57 anni nel 2017).



Come se non bastasse, detiene il record mondiale per il maggior numero di attività extra veicolari eseguite nello spazio da un'astronauta donna.

La Whitson ha deciso che - nonostante si fosse data alla pensione nel 2018 - era ora di tornare a segnare un nuovo record, diventando la prima comandante donna di una missione spaziale privata. Si tratta della missione Ax-2 della Axiom Space, che ha il compito di portare quattro persone a bordo della ISS. Tra l'equipaggio ci sarà spazio anche per il vincitore del contest statunitense "Who Wants to Be an Astronaut?".

Secondo quando riferito in un recente comunicato, la Whitson è felicissima di tornare nello spazio, e aver superato i sessant'anni di età non la preoccupa minimamente: ""Sono entusiasta dell'opportunità di volare di nuovo nello spazio e guidare una delle prime di queste missioni pionieristiche, segnando una nuova era del volo spaziale umano. Ma ancora di più sono ansiosa di avere la possibilità con Ax-2 di aprire lo spazio alla prima generazione di astronauti privati ​​e collegarci direttamente alle opportunità di ricerca sulla ISS".

Il pilota dalla missione John Shoffner è anch'egli un veterano della Axiom e un campione delle GT Racer, che a breve compirà 66 anni.

Se tutto andrà come previsto, la missione Ax-2 partirà a fine 2022, ma tutto dipenderà dal successo della Ax-1, prevista per gennaio dell'anno prossimo.

Axiom Space punta tutto sull'esperienza e sulle capacità di questi ex astronauti per realizzare il sogno di una Stazione Spaziale sempre più "commerciale", salvandola dal fatale pensionamento.