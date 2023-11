Un astronauta ha perso la borsa degli attrezzi nello spazio

Due astronauti della NASA, Jasmin Moghbeli e Loral O’Hara, si sono trovati protagonisti di un piccolo grande dramma cosmico. Durante una passeggiata spaziale, durante un giovedì che avrebbe dovuto essere come tanti altri a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, i due erano impegnati in una missione di manutenzione.

Nello specifico dovevano attuare la sostituzione di un cuscinetto essenziale per l'orientamento dei pannelli solari della stazione. Ma, in un attimo di distrazione che potrebbe essere definito un "incidente spaziale" come lo ha chiamato la NASA, una borsa di attrezzi è scivolata via, perdendosi nello spazio siderale.

Questo oggetto, poi avvistato dai controllori di volo mentre si allontanava inoffensivamente, ha sollevato nuovamente la questione dei detriti spaziali, un problema che da decenni preoccupa scienziati e astronauti. Fortunatamente, gli attrezzi non erano necessari per il completamento della passeggiata spaziale e la traiettoria della borsa non prevedeva un ri-conflitto con la stazione, evitando così ulteriori complicazioni.

L'incidente a questo punto solleva un punto cruciale: ogni oggetto perduto nello spazio diventa un potenziale pericolo per i viaggiatori spaziali futuri, un rischio che non può essere sottovalutato. Nel corso degli anni, abbiamo assistito alla perdita di guanti, bulloni e persino intere borse di scudi anti-detriti, e in alcuni casi, come quello dei cosmonauti russi Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, abbiamo visto addirittura l'abbandono intenzionale di hardware obsoleto nello spazio.

Questi episodi, sebbene possano sembrare di minima entità, tessono una rete sempre più intricata di pericoli orbitanti attorno al nostro pianeta, una minaccia silenziosa ma costante per l'incolumità degli astronauti e la sicurezza delle future missioni spaziali.