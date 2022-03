Un astronauta degli USA dovrà tornare sulla Terra con una navicella della Russia

Negli ultimi tempi la Stazione Spaziale Internazionale è stata al centro di alcune polemiche riguardanti la situazione attuale in Ucraina. Come ben sapete, infatti, a bordo della stazione orbitate ci sono astronauti americani e russi che condividono insieme gli spazi abitativi... e prossimamente anche una navetta spaziale per il ritorno a casa.

Prima dell'avvento di SpaceX ed Elon Musk, per molti anni i razzi Soyuz della Russia sono stati l'unico modo per inviare astronauti da e verso l'ISS, soprattutto da quando la NASA ha ritirato lo Space Shuttle nel 2011. Gli USA nell'ultimo anno hanno utilizzato la Crew Dragon di SpaceX per approdare sulla stazione, ma non tutti gli astronauti della NASA sono stati così fortunati.

L'astronauta Vande Hei è arrivato alla stazione con una Soyuz l'anno scorso, il che significa che anche il suo viaggio di ritorno a casa avverrà all'interno della Soyuz. In poche parole la Russia dovrà riportare sulla Terra un cittadino degli Stati Uniti. D'altro canto la NASA ha ripetutamente affermato che le operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale stiano andando per il meglio nonostante le tensioni.

Mentre gli abitanti della stazione stanno sicuramente andando d'amore e d'accordo, sul nostro pianeta Dmitry Rogozin, capo della società spaziale russa Roscomos, ha minacciato il mondo di abbandonare l'ISS, con un conseguente schianto sulla Terra. Insomma, la situazione non è sicuramente tra le migliori... e siamo sicuri ci sarà molto imbarazzo durante il viaggio di ritorno.