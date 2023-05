Gli astronauti ad andare su Marte saranno tutte donne, ecco perché

Quando si tratta di lunghe missioni spaziali e di come far arrivare gli astronauti nello spazio, trovare le persone adatte ad affrontare il viaggio è fondamentale. Un nuovo studio parla chiaro, ogni astronauta a viaggiare verso Marte dovrà essere donna.

Quest'idea non è del tutto nuova. Già negli anni '50 alcuni ufficiali della NASA avevano evidenziato come le donne fossero più adatte al volo spaziale rispetto agli uomini, in quasi ogni aspetto. Il loro corpo è tipicamente più piccolo e leggero, e richiede quindi meno ossigeno e meno calorie. Il loro sistema riproduttivo è più isolato dall'esterno e sono meno predisposte ad attacchi cardiaci rispetto agli uomini.

Insomma, le donne richiedono meno risorse, meno spazio ed hanno più possibilità di ritornare sane dallo spazio.

Nonostante ciò, (com'era facile aspettarsi negli anni '50) solo uomini furono mandati nello spazio, e dovemmo attendere il 1983 per vedere la prima astronauta donna (americana), Sally Field. Ora un nuovo studio ha riconfermato l'idea che le astronaute donne hanno dei considerevoli vantaggi.

L'analisi ha osservato il consumo di energia, calore e ossigeno, oltre ai requisiti d'acqua per maschi e femmine nei lunghi viaggi. Il risultato? Per gli astronauti maschi, la sola massa corporea incrementa enormemente tutti i parametri; il consumo di energia e di ossigeno salgono del 30% e del 60% rispettivamente, la produzione di diossido di carbonio sale del 60% e i requisiti per l'acqua del 17%.

Comparati alla corporatura media di una donna americana, tutti i parametri e i requisiti nutrizionali scendono di circa il 30/40%. Se a questo aggiungiamo la necessità di costruire habitat marziani ridotti, è naturale pensare che un equipaggio composto da sole donne sarebbe l'ideale per il nostro primo viaggio verso il Pianeta Rosso. A proposito, cosa coltiveranno gli astronauti su Marte?

[Immagine: ESA/NASA]