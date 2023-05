Gli astronauti dell'Apollo 10 hanno sentito un "fischio" dall'altra parte della luna

Prima del grande evento nel 1969, ovvero l'atterraggio sulla luna, la NASA organizzò una prova generale, facendo orbitare per 10 ore l'equipaggio dell'Apollo 10 intorno al nostro satellite. La prova fu un successo, ma gli astronauti riportarono di aver udito un "fischio" mentre si trovavano intorno al lato opposto del satellite.

I suoni, registrati dalle telecamere a bordo dell'Apollo 10, non sono stati resi pubblici per quasi 50 anni. In base a quanto riportano le trascrizioni, gli astronauti dell'Apollo 10, ovvero Thomas Stafford, John Young ed Eugene Cernan, hanno persino parlato di questo "suono spettrale".

Qui un pezzo della conversazione originale:

Young: Hai sentito anche tu quel fischio?

Cernan: Sì. Sembra come una sorta di musica spaziale.

Young: Mi domando cosa sia.

La NASA ha persino chiesto all'equipaggio dell'Apollo 11, che si dirigeva verso la superficie della Luna, di stare attenti nell'individuare questo fischio. "C'era uno strano rumore nelle mie cuffie, un inquietante suono", scriveva Michael Collins - astronauta Apollo 11 - nel suo libro Carrying the Fire: An Astronaut's Journeys. "Se non fossi stato avvertito, mi sarei spaventato a morte."

Il rumore è iniziato dopo che il modulo lunare (LM) si è separato dal modulo principale ed è terminato quando è atterrato sulla Luna. Qual è la spiegazione? Si trattava di un'interferenza tra le radio VHF del LM e del modulo di comando. A quanto pare nello spazio nessuno può sentirvi urlare... ma fischiare (e c'è un pessimo odore).