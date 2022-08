Gli astronauti dopo essere atterrati su Marte potrebbero svenire? Ecco il motivo

È da un po' di tempo che sentiamo insistentemente parlare di alcune missioni umane su Marte. Tuttavia, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che gli esseri umani arrivino davvero sul Pianeta Rosso, poiché le sfide da superare sono parecchie. Una di queste, per fortuna, è stata recentemente sfatata.

Si credeva, infatti, che dopo essere arrivati sul corpo celeste gli astronauti sarebbero svenuti. Un nuovo studio ha sfatato quanto affermato, a condizione che i cosmonauti conducano una routine di esercizi durante il lungo viaggio per arrivare su Marte (a proposito, quanto ci vuole per raggiungere il Pianeta Rosso?).

Sulla rivista Microgravity, un team della National University ha dichiarato: "Circa l'80% degli astronauti che torna dopo un volo spaziale di lunga durata sperimenta un'intolleranza ortostatica sintomatica incontrando di nuovo la gravità. In altre parole, solo alzarsi in piedi può far aumentare la frequenza cardiaca, inducendo sintomi come stordimento, affaticamento e talvolta svenimento".

Tenendo questo problema in mente, un possibile atterraggio su Marte diventerebbe difficile da gestire ma fortunatamente, poiché la gravità marziana è "solo" un terzo di quella terrestre, il contatto con essa potrebbe essere molto più delicata rispetto alla totale assenza in orbita. Secondo il nuovo studio, quindi, la maggior parte degli astronauti riuscirebbe a non svenire una volta atterrati sul Pianeta Rosso.

Altra storia è quella legata al viaggio di ritorno: dopo un anno e mezzo con la gravità di un altro mondo, ritornati sulla Terra i cosmonauti potrebbero essere colpiti duramente da questa differenza.